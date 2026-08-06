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Сухо и жара до 38°: прогноз на 6 августа

Киев • УНН

 • 3229 просмотра

6 августа в Украине будет сухо и жарко: ночью 20–25°, днём 35–38°. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Сухо и жара до 38°: прогноз на 6 августа

В Украине сегодня ожидается сухая и жаркая погода, местами до 38 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу, 6 августа сухая, жаркая погода с температурой ночью 20–25°, днем сильная жара 35–38°.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Климатолог заявил, что четвертая волна жары, которую переживает Европа, не является последней в этом году 06.08.26, 02:55 • 4643 просмотра

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина