"Сухой закон": в Бердичеве уничтожили 12 самогонных аппаратов и вылили 480 литров самогона

Детали

Как сообщили в городском совете, во время проверок рынков “Центральный”, “Привокзальный”, “Северный” и “Красная Гора” выявлены факты хранения и сбыта спиртных напитков, 82 л безакциза и 160 л самогона.

Во время проверок мест сбыта спиртного по городу Бердичеву выявлен ряд фактов хранения и сбыта по месту жительства граждан. Обнаружено и уничтожено путем повреждения 12 самогонных аппаратов, путем выливания 4 900 л закваски и 480 л самогона.

Во время проверок Бердичевского района, уничтожено 7 самогонных аппаратов, 2 460 л закваски и 230 л самогона.

В целом уничтожено:

- 7 360 л закваски;

- 1 052 л спиртного, самогона и безакциза,

- 19 самогонных аппаратов.

Напомним

С 1 марта в Киеве запрещена продажа алкоголя.