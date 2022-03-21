"Сухой закон": в Бердичеве уничтожили 12 самогонных аппаратов и вылили 480 литров самогона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Бердичеве во время проверок у граждан обнаружили и уничтожили 12 самогонных аппаратов, вылили 480 литров самогона и 4900 литров закваски. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Бердичевская городской совет, передает УНН.
Детали
Как сообщили в городском совете, во время проверок рынков “Центральный”, “Привокзальный”, “Северный” и “Красная Гора” выявлены факты хранения и сбыта спиртных напитков, 82 л безакциза и 160 л самогона.
Во время проверок мест сбыта спиртного по городу Бердичеву выявлен ряд фактов хранения и сбыта по месту жительства граждан. Обнаружено и уничтожено путем повреждения 12 самогонных аппаратов, путем выливания 4 900 л закваски и 480 л самогона.
Во время проверок Бердичевского района, уничтожено 7 самогонных аппаратов, 2 460 л закваски и 230 л самогона.
В целом уничтожено:
- 7 360 л закваски;
- 1 052 л спиртного, самогона и безакциза,
- 19 самогонных аппаратов.
Напомним
С 1 марта в Киеве запрещена продажа алкоголя.