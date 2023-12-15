Судью Киевского апелляционного суда Глиняного отстранили от правосудия - ВСП
Киев • УНН
Судья Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный отстранен от правосудия до 30 января 2024 года на фоне подозрения во взяточничестве
Высший совет правосудия отстранил до 30 января судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного от осуществления правосудия. Он является подозреваемым в получении взятки, передает корреспондент УНН.
"Ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра удовлетворить частично. Временно до 30 января 2024 года отстранить судью Киевского апелляционного суда Глиняного от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности", - огласил решение председатель органа Григорий Усик.
Дополнение
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 4,99 млн грн судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного.
Позже за судью Юрия Сливу внесли залог в размере 2,5 млн грн.
Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.
Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.
Судью Киевского апелляционного суда Глиняного отстранили от правосудия - ВСП
Судья Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный отстранен от правосудия до 30 января 2024 года на фоне подозрения во взяточничестве.
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