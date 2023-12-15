Судью Киевского апелляционного суда Глиняного отстранили от правосудия - ВСП

Высший совет правосудия отстранил до 30 января судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного от осуществления правосудия. Он является подозреваемым в получении взятки, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра удовлетворить частично. Временно до 30 января 2024 года отстранить судью Киевского апелляционного суда Глиняного от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности", - огласил решение председатель органа Григорий Усик.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 4,99 млн грн судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного.

Позже за судью Юрия Сливу внесли залог в размере 2,5 млн грн.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.