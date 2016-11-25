Судебное заседание по делу 2 мая снова перенесли
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Очередное судебное заседание по событиям 2 мая в Одессе перенесли из-за отсутствия двух обвиняемых. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Чтобы наконец перейти к рассмотрению дела по существу, судейская коллегия объявила даты проведения рассмотрения дела и попросила всех участников процесса спланировать свое время таким образом, чтобы наконец можно было сдвинуть рассмотрение дела по существу.
В следующий раз судебное заседание состоится 1 декабря.
Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 18 ноября приняла решение оставить еще на месяц за решеткой участника массовых беспорядков в Одессе 2 мая Максима Сакауова.