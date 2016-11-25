Судебное заседание по делу 2 мая снова перенесли

Чтобы наконец перейти к рассмотрению дела по существу, судейская коллегия объявила даты проведения рассмотрения дела и попросила всех участников процесса спланировать свое время таким образом, чтобы наконец можно было сдвинуть рассмотрение дела по существу.

В следующий раз судебное заседание состоится 1 декабря.

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 18 ноября приняла решение оставить еще на месяц за решеткой участника массовых беспорядков в Одессе 2 мая Максима Сакауова.