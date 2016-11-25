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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 16929 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Судебное заседание по делу 2 мая снова перенесли

Киев • УНН

 • 6310 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Очередное судебное заседание по событиям 2 мая в Одессе перенесли из-за отсутствия двух обвиняемых. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Судебное заседание по делу 2 мая снова перенесли

Чтобы наконец перейти к рассмотрению дела по существу, судейская коллегия объявила даты проведения рассмотрения дела и попросила всех участников процесса спланировать свое время таким образом, чтобы наконец можно было сдвинуть рассмотрение дела по существу.

В следующий раз судебное заседание состоится 1 декабря.

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 18 ноября приняла решение оставить еще на месяц за решеткой участника массовых беспорядков в Одессе 2 мая Максима Сакауова.

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