Судове засідання у справі 2 травня знову перенесли

Аби врешті-решт перейти до розгляду справи по суті, суддійська колегія оголосила дати проведення розгляду справи та попрохала всіх учасників судового процесу спланувати свій час таким чином, аби нарешті можна було зрушити розгляд справи по суті.

Наступного разу судове засідання відбудеться 1 грудня.

Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси 18 листопада прийняла рішення залишити ще на місяць за ґратами учасника масових безладів в Одесі 2 травня Максима Сакауова.