Будут судить мошенников, которые выманивали деньги у бизнеса на закупку зерновых и масличных культур

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении мошенников, которые завладели деньгами производителей сельхозпродукции на десятки миллионов гривен, передает УНН.

Детали

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении преступной организации, которая выманивала у предпринимателей деньги под видом покупки зерновых и масличных культур. Обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленники находили предприятия, которые продают и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними о приобретении или покупке товара, и после оплаты забирали деньги себе.

Создал преступную организацию житель Днепра, который привлек своих доверенных лиц. Для поиска жертв мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из служебных систем и баз данных.

Получив данные о потенциальном «клиенте», они подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекции и других государственных учреждений.

После этого участники преступной организации разыгрывали целый «спектакль».

Сначала злоумышленники по телефону договаривались с представителями предприятий о якобы возможной покупке сельхозпродукции. При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали выше рыночной цену на конкретный вид зерновых культур и т.д.

Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия. Параллельно происходили переговоры «от имени директора» настоящего предприятия, которое было заинтересовано в покупке выращенной сельхозпродукции.

Впоследствии на липовые счета «продавца» поступали средства от предприятия-покупателя. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для осуществления оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.

Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.

Таким образом потерпевшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.

Установлено 4 эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен.

Также установлено, что за время деятельности преступной организации ее члены в своих мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов’хозяйственной деятельности.

Организатор и пять членов преступной организации обвиняются в участии в преступной организации, мошенничестве, отмывании денег и подделке документов (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Следствие по другим участникам схемы продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

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