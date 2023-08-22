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Будут судить директора предприятия, который поставлял некачественные бронежилеты воинской части

Будут судить директора предприятия, который поставлял некачественные бронежилеты воинской части

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Пойдет под суд директор одного из предприятий Киевщины, который организовал поставки некачественных бронежилетов в воинскую часть на Закарпатье, передает УНН с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия по фактам завладения имуществом в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 191, ст. 209 УК Украины).

Расследованием установлено, что директор одного из предприятий Киевской области в мае 2022 года заключил с Закарпатским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки договор о поставке 350 бронежилетов 4 класса защиты на общую сумму 6,4 млн грн.

В дальнейшем во исполнение условий договора обвиняемый организовал поставку одной из воинских частей Закарпатской области 350 бронежилетов, которые по документам должны были соответствовать 4 классу защиты.

"Согласно заключению экспертизы указанные бронежилеты не соответствуют требованиям ДСТУ, так как при осуществлении выстрела при определенной дистанции возможно их пробитие. Таким образом, руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины на общую сумму 5,9 млн грн и в дальнейшем осуществил их легализацию", - говорится в сообщении.

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