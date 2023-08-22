Судитимуть директора підприємства, який постачав неякісні бронежилети військовій частині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Піде під суд директор одного з підприємств Київщини, який організував постачання неякісних бронежилетів до військової частини на Закарпатті, передає УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства за фактами заволодіння майном в особливо великому розмірі та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 191, ст. 209 КК України).
Розслідуванням встановлено, що директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав із Закарпатським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки договір про постачання 350 бронежилетів 4 класу захисту на загальну суму 6,4 млн грн.
У подальшому на виконання умов договору обвинувачений організував постачання одній із військових частин Закарпатської області 350 бронежилетів, які за документами мали відповідати 4 класу захисту.
"Згідно висновку експертизи зазначені бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ, тому що при здійсненні пострілу при певній дистанції можливе їх пробиття. Таким чином, керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України на загальну суму 5,9 млн грн та в подальшому здійснив їх легалізацію", - йдеться в повідомленні.
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