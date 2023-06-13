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Міноборони: українські військові отримають бронежилети та шоломи нових моделей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністерство оборони України поставило на забезпечення та розпочало закупівлю нових моделей бронежилетів і шоломів. Про це повідомив заступник міністра оборони Денис Шарапов, пише УНН.

Міноборони: українські військові отримають бронежилети та шоломи нових моделей

Деталі

Мова йде про чотири моделі модульних бронежилетів, дві моделі бойових балістичних повнорозмірних шоломів та дві моделі шоломів з високим обрізком.

За словами Шарапова, Міноборони та Генштаб України спільно опрацювали зміни до військових стандартів, розробили нормативно-технічну документацію та організували проведення необхідних випробувань.

Цитата

"Наші фахівці провели у військових частинах вісім військових дослідних випробувань та через відповідні нормативні акти поставили на забезпечення ці засоби індивідуального захисту. На війні цінним є час, і чим якісніші зразки екіпірування та коротші процедури, тим більше шансів на збереження здоровʼя і життя наших захисників та захисниць", - прокоментував Денис Шарапов.

Доповнення

За його словами, Міноборони вже розпочало закупівлі сучасних бронежилетів і шоломів, виготовлених відповідно до розробленої оборонним відомством технічної документації.

Він також повідомив, що у Міноборони наразі здійснюються заходи щодо постановки на забезпечення ЗСУ жіночих бронежилетів, полегшених та з позитивною плавучістю.

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