Міноборони: українські військові отримають бронежилети та шоломи нових моделей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністерство оборони України поставило на забезпечення та розпочало закупівлю нових моделей бронежилетів і шоломів. Про це повідомив заступник міністра оборони Денис Шарапов, пише УНН.
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Мова йде про чотири моделі модульних бронежилетів, дві моделі бойових балістичних повнорозмірних шоломів та дві моделі шоломів з високим обрізком.
За словами Шарапова, Міноборони та Генштаб України спільно опрацювали зміни до військових стандартів, розробили нормативно-технічну документацію та організували проведення необхідних випробувань.
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"Наші фахівці провели у військових частинах вісім військових дослідних випробувань та через відповідні нормативні акти поставили на забезпечення ці засоби індивідуального захисту. На війні цінним є час, і чим якісніші зразки екіпірування та коротші процедури, тим більше шансів на збереження здоровʼя і життя наших захисників та захисниць", - прокоментував Денис Шарапов.
Доповнення
За його словами, Міноборони вже розпочало закупівлі сучасних бронежилетів і шоломів, виготовлених відповідно до розробленої оборонним відомством технічної документації.
Він також повідомив, що у Міноборони наразі здійснюються заходи щодо постановки на забезпечення ЗСУ жіночих бронежилетів, полегшених та з позитивною плавучістю.
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