Минобороны: украинские военные получат бронежилеты и шлемы новых моделей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Министерство обороны Украины поставило на обеспечение и начало закупку новых моделей бронежилетов и шлемов. Об этом сообщил заместитель министра обороны Денис Шарапов, пишет УНН.
Детали
Речь идет о четырех моделях модульных бронежилетов, двух моделях боевых баллистических полноразмерных шлемов и двух моделях шлемов с высокой обрезкой.
По словам Шарапова, Минобороны и Генштаб Украины совместно проработали изменения в военные стандарты, разработали нормативно-техническую документацию и организовали проведение необходимых испытаний.
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"Наши специалисты провели в воинских частях восемь военных опытных испытаний и через соответствующие нормативные акты поставили на обеспечение эти средства индивидуальной защиты. На войне ценным является время, и чем качественнее образцы экипировки и короче процедуры, тем больше шансов на сохранение здоровья и жизни наших защитников и защитниц", - прокомментировал Шарапов.
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По его словам, Минобороны уже начало закупки современных бронежилетов и шлемов, изготовленных в соответствии с разработанной оборонным ведомством технической документацией.
Он также сообщил, что в Минобороны в настоящее время осуществляются мероприятия по постановке на обеспечение ВСУ женских бронежилетов, облегченных и с положительной плавучестью.
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