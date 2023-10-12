Будут судить блогера, которая провоцировала столкновения на территории Лавры

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении пропагандистки УПЦ (МП), которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала столкновения и религиозную вражду. Об этом сообщило главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в течение марта-апреля этого года пропагандистка координировала заказные провокации на территории Киево-Печерской лавры.

Под видом правозащитницы женщина устраивала религиозные скандалы и выкладывала стримы в социальные сети. На видео она дискредитировала среди верующих правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.

Женщина отрицала факты российской вооруженной агрессии и представляла в соцсетях войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт". Ее соцсети были переполнены псевдопрогнозами о "неотвратимости" захвата нашего государства и тезисами с дискредитацией воинов Сил обороны.

В свою очередь российские СМИ выдавали эту дезинформацию за позицию рядовых граждан Украины.

Дополнение

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы в Шевченковском районе Киева правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые она использовала в противоправной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности квалифицировали преступные ее пропагандистки по ч. 1 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта).

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В августе Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру, которая провоцировала столкновения и религиозную вражду во время массовых акций в Киево-Печерской лавре.

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