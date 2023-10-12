Будут судить блогера, которая провоцировала столкновения на территории Лавры

КИЕВ. 12 октября. УНН. Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении пропагандистки УПЦ (МП), которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала столкновения и религиозную вражду. Об этом сообщило главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области, информирует УНН.