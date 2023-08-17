Повідомлено про підозру блогерці, яка брала участь у провокаціях на території Лаври та провокувала сутички
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру блогерці, яка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Зазначається, що фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.
Тоді вона публікувала у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.
Крім того, на власній сторінці у соцмережі підозрювана заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні “внутрішнім громадянським конфліктом”.
Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про “невідворотність” захоплення всієї території України і намагалась дискредитувати українських захисників.
У подальшому її контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.
Експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту).
Крім того, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.
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