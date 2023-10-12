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Судитимуть блогерку, яка провокувала сутички на території Лаври

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Служба безпеки завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт відносно пропагандистки УПЦ (МП), яка публічно заперечувала збройну агресію рф та провокувала сутички і релігійну ворожнечу. Про це повідомило головне управляння СБУ у м. Києві та Київській області, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом березня-квітня цього року пропагандистка координувала замовні провокації на території Києво-Печерської лаври.

Під виглядом правозахисниці жінка влаштовувала релігійні скандали та викладала стріми у соціальні мережі. На відео вона дискредитувала серед вірян правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

Жінка заперечувала факти російської збройної агресії і представляла в соцмережах війну в Україні як «внутрішній громадянський конфлікт». Її соцмережі були переповнені псевдопрогнозами про «невідворотність» захоплення нашої держави та тезами з дискредитацією воїнів Сил оборони.

Своєю чергою російські ЗМІ видавали цю дезінформацію за позицію пересічних громадян України.

Доповнення

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Шевченківському районі Києва правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які вона використовувала у протиправній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки кваліфікували злочинні її пропагандистки за ч. 1 ст. 436-2 та ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту).

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду міста Києві для розгляду по суті. Зловмисниці загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо 

У серпні Служба безпеки України повідомила про підозру блогерці, яка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі. 

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