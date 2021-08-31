Суды и олигархи: как "Кернел" оказывает неформальное влияние на суды и пользуется поддержкой Dragon Capital

По словам приверженца идеи о спецсудах для олигархов, нардепа Андрея Костина, через 10 лет Украина должна полностью очиститься от олигархов.

“Мы понимаем, что результаты многих дел относительно злоупотребления монопольным положением, которые рассматриваются судами, к сожалению, не удовлетворяют ни общество, ни государство. Поэтому один из инструментов — это передача рассмотрения таких дел другому судебному учреждению. Такой вариант сейчас обсуждается. Речь идет о судебном учреждении, которое будет специализироваться по данной категории дел. Поскольку иногда очень удивительно, имея вывод Антимонопольного комитета и штраф на несколько миллиардов гривен, в конце концов, получить какое-то решение суда о штрафе, который в тысячи раз может отличаться от штрафа, установленного антимонопольными органами”, — пояснил он.

По прогнозам экспертов, в список олигархов могут попасть Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Петр Порошенко, Андрей Веревский. Последний попадает сразу под три необходимых критерия олигарха по версии законопроекта Владимира Зеленского. Во-первых, он имеет существенное политическое влияние на парламент через депгруппу “Доверие”, во-вторых, пользуется монопольным положением на рынке подсолнечного масла и в-третьих, его активы в разы больше 80 млн евро.

О том, как Веревский и его партнер Виталий Хомутынник занимались лоббированием своего бизнеса в Верховной Раде, писал недавно британский аналитический центр Chatham House.

“Одним из наиболее известных примеров является Виталий Хомутынник, акционер Kernel и член налогового комитета парламента в то время, когда в 2018 году он протолкнул законодательство по НДС в пользу Kernel и других компаний, занимающихся переработкой масличных семян. Основатель Kernel Андрей Веревский был депутатом более 10 лет, вплоть до 2013 года, и работал в парламентском комитете по сельскому хозяйству, пока не был вынужден уйти в отставку из-за конфликта интересов”, — указали аналитики.

Но даже когда Веревский был народным депутатом, он всегда оставался олигархом, говорят его коллеги по парламенту.

“Веревский — это человек, которому государство преподнесло не один подарок, особенно в последние годы. Он никогда не был депутатом, он им числился. Классический олигарх.

В те года, когда я работал (II, III, IV, VI созывы ВР — ред.), Хомутынник был скромным. Не знаю, как сейчас. А вот Веревский — тут кроме аппетита нужно еще и совесть иметь, а у него, как я вижу, совести нет”, — рассказал УНН народный депутат четырех созывов Верховной Рады Юрий Кармазин.

Такие, как Веревский, уверен Кармазин, и искажают всю правовую систему в Украине, когда правоохранители и суды не хотят рисковать и всячески избегают рассмотрения споров против олигархов.

“Кто против олигарха сегодня пойдет? Какой суд? Никто против олигархов, которые стоят за "Кернел“, не пойдет. У нас нормальная Конституция, и по Конституции все равны, и "Кернел“ должен быть таким же. Но у нас суды работают с оглядкой на то, что их могут прижучить олигархи, а полиция закроет глаза.

Сегодня судьи пачками идут в отставку, сегодня нет судов”, — констатирует Кармазин.

Один из недавних случаев: судебный процесс семьи покойного политика Валерия Давыденко против “Кернел”, который установил контроль над их агрокомпанией “Агродом” в Черниговской области.

В Апелляционном хозяйственном суде Киева в тройку судей по этому делу попали даже те, кто никогда подобную категорию дел не рассматривали. Иначе, как неформальным влиянием “Кернел” на суд, объяснить это никак нельзя. Но на этот раз судья оказалась беспристрастной, и сама подала самоотвод. Однако это, скорее, исключение из правил.

Для “Кернел” вполне нормальной практикой является затяжка судебных заседаний, неявка представителей, заочные заявления об отводе судей — все, что может на дольше оттянуть рассмотрение дела по сути, тем более, когда дело касается обязательства “Кернел” вернуть то, что ему не положено.

Об этом указывают процессы не только в Украине, но даже в международных судах, которых они пытаются ввести в заблуждение. Чтобы не отдавать более 30 млн долларов Михаилу Стаднику по решению Лондонского суда в “Кернел” придумали схему, которая фактически граничит с криминалом и на этом основании в компании Веревского пытаются оттянуть выдачу денег. Подробнее об этом.

“Разумных рамок нет. Или у "Кернел“ нет денег и у них не такая уж и хорошая финансовая история, потому что их адвокат в Люксембурге заявил, что у них есть риск дефолта, или я не знаю”, — комментирует свою ситуацию Стадник.

Стоит отметить, что ряд таких организаций, как Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и Dragon Capital неоднократно публично заявляли о необходимости реформировать судебную систему и нейтрализовать влияние на нее олигархов. При этом и Европейская Бизнес Ассоциация, и Dragon Capital всячески поддерживают “Кернел” и Андрея Веревского, который оказывает то самое влияние на судебную систему, что в общем выглядит как политика двойных стандартов.

Вместе с тем “Кернел” сейчас разработал новую схему, когда его партнеры-аграрии и вовсе не могут обратиться в суд для защиты своих прав. Для этого “Кернел” прописывает в договорах сотрудничества пункт о третейском предостережении, когда все споры должны рассматриваться не судом, а полтавской общественной организацией “Украинский правовой союз”.

Ко всему нужно добавить, что неформальное влияние крупных компаний сказывается не только на судах. Тот же “Кернел” уже какой год в лидерах получения возвратного НДС. Речь о выплатах Веревскому миллиардных сумм из бюджета ежемесячно. При этом, налоговики регулярно сообщают о подозрениях “Кернел” в укрытии от уплаты налогов и формировании “дутого” НДС. Но ни одно дело за последнее время довести до суда так и не смогли.