Суди й олігархи: як "Кернел" здійснює неформальний вплив на суди і користується підтримкою Dragon Capital

За словами прихильника ідеї про спецсуд для олігархів, нардепа Андрія Костіна, через 10 років Україна повинна повністю очиститися від олігархів.

"Ми розуміємо, що результати багатьох справ щодо зловживання монопольним становищем, які розглядаються судами, на жаль, не задовольняють ні суспільство, ні державу. Тому один з інструментів - це передача розгляду таких справ іншій судовій установі. Такий варіант зараз обговорюється. Йдеться про судову установу, яка буде спеціалізуватися на цій категорії справ. Оскільки іноді дуже дивно, маючи висновок Антимонопольного комітету та штраф на кілька мільярдів гривень, врешті, отримати якесь рішення суду про штраф, який у тисячі разів може відрізнятися від штрафу, встановленого антимонопольними органами", - пояснив він.

За прогнозами експертів, до списку олігархів можуть потрапити Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Петро Порошенко, Андрій Веревський. Останній потрапляє відразу під три необхідних критерії олігарха за версією законопроекту Володимира Зеленського. По-перше, він має істотний політичний вплив на парламент через депгрупу "Довіра", по-друге, користується монопольним становищем на ринку соняшникової олії і по-третє, його активи в рази більші ніж 80 млн євро.

Про те, як Веревський і його партнер Віталій Хомутиннік займалися лобіюванням свого бізнесу у Верховній Раді, писав нещодавно британський аналітичний центр Chatham House.

"Одним з найбільш відомих прикладів є Віталій Хомутиннік, акціонер Kernel і член податкового комітету парламенту у той час, коли в 2018 році він проштовхнув законодавство щодо ПДВ на користь Kernel й інших компаній, що займаються переробкою насіння олійних. Засновник Kernel Андрій Веревський був депутатом понад 10 років, аж до 2013 року, і працював у парламентському комітеті з питань сільського господарства, поки не був змушений піти у відставку через конфлікт інтересів", - вказали аналітики.

Але навіть коли Веревський був народним депутатом, він завжди залишався олігархом, кажуть його колеги по парламенту.

"Веревський - це людина, якій держава піднесла не один подарунок, особливо останніми роками. Він ніколи не був депутатом, він їм значився. Класичний олігарх.

У ті роки, коли я працював (II, III, IV, VI скликання ВР - ред.), Хомутиннік був скромним. Не знаю, як зараз. А ось Веревський - тут окрім апетиту потрібно ще й совість мати, а у нього, як я бачу, совісті немає", - розповів УНН народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради Юрій Кармазін.

Такі, як Веревський, впевнений Кармазін, і спотворюють всю правову систему в Україні, коли правоохоронці і суди не хочуть ризикувати і всіляко уникають розгляду спорів проти олігархів.

"Хто проти олігарха сьогодні піде? Який суд? Ніхто проти олігархів, які стоять за "Кернел", не піде. У нас нормальна Конституція, і за Конституцією всі рівні, і "Кернел" має бути таким же. Але у нас суди працюють з оглядкою на те, що їх можуть притиснути олігархи, а поліція закриє очі.

Сьогодні судді пачками йдуть у відставку, сьогодні немає судів", - констатує Кармазін.

Один з недавніх випадків: судовий процес сім'ї покійного політика Валерія Давиденка проти "Кернел", який встановив контроль над їх агрокомпанією "Агродім" у Чернігівській області.

В Апеляційному господарському суді Києва в трійку суддів у цій справі потрапили навіть ті, хто ніколи подібну категорію справ не розглядав. Інакше, як неформальним впливом "Кернел" на суд, пояснити це жодним чином не можна. Але цього разу суддя виявилася неупередженою, і сама подала самовідвід. Однак це, скоріше, виняток із правил.

Для "Кернел" цілком нормальною практикою є затягування судових засідань, неявка представників, заочні заяви про відвід суддів - все, що може на довше відтягнути розгляд справи по суті, тим більше, коли справа стосується зобов'язання "Кернел" повернути те, що йому не належить.

Про це вказують процеси не лише в Україні, але навіть в міжнародних судах, яких вони намагаються ввести в оману. Щоб не віддавати понад 30 млн доларів Михайлу Стаднику за рішенням Лондонського суду в "Кернел" придумали схему, яка фактично межує з криміналом і на цій підставі в компанії Веревського намагаються відтягнути видачу грошей. Детальніше про це.

"Розумних меж немає. Або у "Кернел" немає грошей і у них не така вже й хороша фінансова історія, тому що їхній адвокат у Люксембурзі заявив, що у них є ризик дефолту, або я не знаю", - коментує свою ситуацію Стадник.

Варто відзначити, що низка таких організацій, як Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) і Dragon Capital неодноразово публічно заявляли про необхідність реформувати судову систему і нейтралізувати вплив на неї олігархів. При цьому і Європейська Бізнес Асоціація, і Dragon Capital всіляко підтримують "Кернел" і Андрія Веревського, який здійснює той самий вплив на судову систему, що в цілому виглядає як політика подвійних стандартів.

Разом з тим "Кернел" зараз розробив нову схему, коли його партнери-аграрії взагалі не можуть звернутися до суду для захисту своїх прав. Для цього "Кернел" прописує у договорах співпраці пункт про третейське застереження, коли всі суперечки повинні розглядатися не судом, а полтавською громадською організацією "Український правовий союз".

До всього треба додати, що неформальний вплив великих компаній позначається не лише на судах. Той же "Кернел" вже який рік у лідерах отримання зворотного ПДВ. Йдеться про виплати Веревському мільярдних сум з бюджету щомісяця. При цьому, податківці регулярно повідомляють про підозри "Кернел" в укритті від сплати податків та формуванні "дутого" ПДВ. Але жодну справу останнім часом довести до суду так і не змогли.