Судьи-взяточники 2023 года, которые вошли в историю.

Этот, 2024 год начался с ряда громких коррупционных скандалов, в том числе связанных с закупками Министерства обороны. Не давая им оценки, понятно одно, что рано или поздно все эти дела окажутся на рассмотрении в судах. Поэтому возникает вопрос, действительно ли мы получим независимое их рассмотрение и справедливое решение, или коррупционеры смогут закрыть все вопросы привычным для себя способом. В этом контексте УНН решило вспомнить резонансные дела, в которых фигурируют служители Фемиды, и предостеречь всех людей в мантиях от мысли о легких деньгах.

Одним из самых резонансных в прошлом году было задержание 15 мая на взятке общим размером 2,7 млн долларов председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева.

Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. В частности, по данным НАБУ, Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка "Финансы и Кредит" и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" за определенное "вознаграждение".

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть заранее идентифицированных средств ("меченых купюр"), и фактически тогдашний глава ВС попался с поличным.

По делу Князева было проведено более 30 обысков. Однако, большая часть "меченых" купюр из общей суммы предоставленных в качестве неправомерной выгоды средств, по словам прокурора САП Александра Омельченко во время судебного заседания, до сих пор не отысканы.

По данным следствия, средства получались Князевым для дальнейшей их передачи другим судьям. Следователи провели также обыски у 18 судей, участвовавших в рассмотрении указанного дела.

Глава САП Александр Клименко в интервью изданию "Зеркало недели" сообщил, что следствие изъяло "меченые средства" у четырех судей. СМИ удалось идентифицировать трех судей - возможных фигурантов дела Князева, у которых в ходе обысков нашли пропавшие "меченые купюры". Речь идет о судьях Верховного Суда в Кассационной уголовной палате Жанне Елениной, Ирине Григорьевой и Сергее Стороженко.

Таким образом, почти 20 судей Верховного Суда оказались скомпрометированы делом против экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, и уровень доверия к высшему судебному органу государства упал почти до нуля.

Масла в огонь добавило и дело о побеге бывшего нардепа, обвиняемого в серии заказных убийств и государственной измене, агента фсб Александра Шепелева, которое также рассматривалось коллегией судей Кассационной уголовной палаты Верховного Суда.

Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец неожиданно решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания ничем не подтвержденный срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В рф он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. В Офисе Генпрокурора Украины УНН сообщили, что не получали от российской стороны никаких документов о пребывании Шепелева в СИЗО в рф или об освобождении оттуда. Как оказалось, Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Таким образом судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец пересчитали Шепелеву срок наказания и пытались отпустить его на свободу.

Комментируя такое решение, эксперты, опрошенные УНН, указывают на то, что судьи могли быть заинтересованы в принятии решения в пользу агента фсб.

В СМИ также появилась информация о том, что Шепелев якобы мог купить решение Верховного Суда, и помогать в этом ему якобы мог нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Мамка. Однако, ее быстро удалили, хотя след в поисковой системе по ключевым словам остался. Политический аналитик Александр Кочетков считает, что правоохранители должны проверить эту информацию.

Учитывая, что в деле Князева еще остались не названными минимум 14 судей Верховного Суда, которые могли быть причастны к получению неправомерной выгоды, у правоохранительных органов еще очень много работы.

Кроме того, в конце 2023 года НАБУ и САП разоблачили "на горячем" четырех судей Киевского апелляционного суда - Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Виктора Глиняного и Юрия Сливу. Их подозревают в получении 35 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. По данным СМИ, речь шла о отмене ареста двух самолетов Ан-74ТК-100, которые способны трансформироваться из грузовых в пассажирские и наоборот, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве о препятствовании законной деятельности ВСУ. К слову, владеет ими эстонская компания EKA GRUPP OU, а держателями в Украине было АО "Мотор Сич" и "Авиакомпания Константа".

За это судье-посреднику и тройке судей по делу представитель компании должен был предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тыс. долларов. Судьи сняли арест с одного самолета. После получения взятки 10 тыс. долларов судья-посредник оставил себе, а 25 тыс. долларов положил в коробку из-под виски для дальнейшей передачи коллегам. Они же после получения средств разделили их между собой.

Ловили в течение прошлого года правоохранители и меньшую рыбу. В частности, на взятках попались исполняющий обязанности председателя Коминтерновского райсуда Одесской области (почти 50 тысяч гривен взятки), а также судья процессуального руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры одного из райсудов Львовской области. Этот служитель Фемиды попался на горячем, по данным СМИ, уже второй раз.

Поэтому, возникает много вопросов в частности относительно качества проверок действующих судей на предмет добропорядочности.