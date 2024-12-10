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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Судьи будут сдавать анонимные тесты: Зеленский подписал новый закон

Судьи будут сдавать анонимные тесты: Зеленский подписал новый закон

Киев  •  УНН

 • 1225 просмотра

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Президент подписал закон о новых правилах квалификационного экзамена для судей. Кандидаты должны набрать 75% в тестах и пройти проверку когнитивных способностей.

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 11425-д, который вносит изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно особенностей сдачи квалификационного экзамена.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа. 

Согласно закону, судьи должны будут пройти  квалификационный экзамен посредством анонимного тестирования. Кандидаты должны набрать минимум 75% правильных ответов и пройти проверку когнитивных способностей.

Анонимное тестирование проверит когнитивные способности, а также знания истории украинской государственности, знания в области права и одной или нескольких специализаций суда на выбор.

Если кандидат наберет не менее 75% правильных ответов за каждую часть теста, то будет считаться, что он успешно сдал тест. А проходной балл теста на когнитивные способности должен определять ВККС.

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений относительно анонимного тестирования по истории украинской государственности, которые вводятся в действие через один год со дня опубликования Закона.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о квалификационном экзамене для судей через анонимное тестирование и задания 20 ноября. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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