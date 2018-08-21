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Судью одного из райсудов Киевской области поймали на взятке

Киев • УНН

 • 12949 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киевской области при получении взятки разоблачен судья одного из районных судов. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает УНН.

Судью одного из райсудов Киевской области поймали на взятке

"Детективы НАБУ совместно с работниками Управления защиты экономики ДЗЭ Национальной полиции в Киевской области 20 августа 2018 года уличили в получении неправомерной выгоды судью одного из районных судов Киевской области", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, служитель Фемиды получил неправомерную выгоду за непривлечение гражданина к административной ответственности. Действия судьи предварительно квалифицируются по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия по документированию противоправной деятельности указанного судьи, решается вопрос об уведомлении о подозрении.

В то же время в НАБУ не уточняют сумму взятки, которую получил судья.

Напомним, 16 августа в Луганской области правоохранители задержали на взятке судью Старобельского районного суда.

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