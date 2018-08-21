Суддю одного із райсудів Київщини спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Київській області при отриманні хабара викрито суддю одного із районних судів. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро, передає УНН.
"Детективи НАБУ спільно з працівниками Управління захисту економіки ДЗЕ Національної поліції в Київській області 20 серпня 2018 року викрили на отриманні неправомірної вигоди суддю одного із районних судів Київської області", - йдеться у повідомленні.
Як встановило слідство, служитель Феміди отримав неправомірну вигоду за непритягнення громадянина до адміністративної відповідальності. Дії судді попередньо кваліфікуються за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії для документування протиправної діяльності вказаного судді, вирішується питання про повідомлення про підозру.
Водночас у НАБУ не уточнюють суму хабара, який отримав суддя.
Нагадаємо, 16 серпня у Луганській області правоохоронці затримали на хабарі суддю Старобільського районного суду.