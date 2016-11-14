Судью Н.Чауса объявили в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, согласно учетов Генерального секретариата Интерпола, с 11 ноября 2016 года находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Напомним, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса при получении 150 тыс. долл. взятки (более 3,7 млн. грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечения его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый, покинул территорию Украины.
С 12 сентября судью Н.Чауса объявлено в национальный розыск. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.