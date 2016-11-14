Суддю М.Чауса оголосили в міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Суддя Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, з 11 листопада 2016 року перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.4. ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Нагадаємо, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю М.Чауса під час отримання 150 тис. дол. хабара (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний, залишив територію України.
З 12 вересня суддю Чаусу оголошено у національний розшук. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.