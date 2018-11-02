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8 марта, 10:25 • 118839 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 157789 просмотра

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7 марта, 17:42 • 149302 просмотра

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Судьям в Армении будут выдавать оружие

Судьям в Армении будут выдавать оружие

Киев  •  УНН

 • 7873 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Судьи в Армении получат табельное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News.am.

Соответствующее решение 1 ноября принято на заседании Правительства. Оружие, патроны и специальные средства защиты будут выданы полицией на срок полномочий судей, в целях самообороны.

Напомним, вчера президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о роспуске законодательного органа страны и назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года. Соответствующий указ опубликован на сайте главы армянского правительства.

Отметим, что в ближайшее время в Харькове патрульным выдадут бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время прощания с погибшим в стрельбе возле горсовета полицейским Дмитрием Кириенко

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