Судьям в Армении будут выдавать оружие

Соответствующее решение 1 ноября принято на заседании Правительства. Оружие, патроны и специальные средства защиты будут выданы полицией на срок полномочий судей, в целях самообороны.



Напомним, вчера президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о роспуске законодательного органа страны и назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года. Соответствующий указ опубликован на сайте главы армянского правительства.



Отметим, что в ближайшее время в Харькове патрульным выдадут бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время прощания с погибшим в стрельбе возле горсовета полицейским Дмитрием Кириенко