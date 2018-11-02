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Суддям у Вірменії будуть видавати зброю

Суддям у Вірменії будуть видавати зброю

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Судді в Вірменії отримають табельну зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на News.am.

Відповідне рішення 1 листопада прийнято на засіданні Уряду. Зброя, патрони і спеціальні засоби захисту будуть видані поліцією на термін повноважень суддів, з метою самооборони.

Нагадаємо, вчора президент Вірменії Армен Саркісян в четвер підписав указ про розпуск законодавчого органу країни і призначення позачергових парламентських виборів на 9 грудня 2018 року. Відповідний указ опублікований на сайті глави вірменської уряду.

Відзначимо, що найближчим часом в Харкові патрульним видадуть бронежилети четвертого класу і автоматичну зброю. Про це повідомив заступник глави Національної поліції України Олександр Фацевіч під час прощання із загиблим у стрілянині біля міськради поліцейським Дмитром Кирієнко.

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