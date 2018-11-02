Суддям у Вірменії будуть видавати зброю

Відповідне рішення 1 листопада прийнято на засіданні Уряду. Зброя, патрони і спеціальні засоби захисту будуть видані поліцією на термін повноважень суддів, з метою самооборони.



Нагадаємо, вчора президент Вірменії Армен Саркісян в четвер підписав указ про розпуск законодавчого органу країни і призначення позачергових парламентських виборів на 9 грудня 2018 року. Відповідний указ опублікований на сайті глави вірменської уряду.



Відзначимо, що найближчим часом в Харкові патрульним видадуть бронежилети четвертого класу і автоматичну зброю. Про це повідомив заступник глави Національної поліції України Олександр Фацевіч під час прощання із загиблим у стрілянині біля міськради поліцейським Дмитром Кирієнко.