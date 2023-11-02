Судья пойдет под суд за оправдание российской агрессии и призывы к коллаборационизму - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении судьи одного из апелляционных хозяйственных судов, который, оправдывая российскую агрессию, призвал к коллаборационной деятельности, сообщили в пресс-службе ГБР, пишет УНН.
Обвинительный акт направлен в суд.
Детали
Как установили специалисты ГБР, фигурант родом из Крыма, после временной оккупации полуострова его перевели в один из судов киевского региона. Отмечается, что судья не изменил антиукраинских взглядов, и в дальнейшем одобрял вооруженную агрессию со стороны российской федерации, а также признавал правомерной временную оккупацию части Украины.
Утверждается, что после 24 февраля 2022 года судья продолжил высказываться в поддержку оккупационных действий агрессора.
Цитата
«Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что после начала полномасштабной военной агрессии в феврале 2022 года судья неоднократно высказывался в поддержку оккупационных действий агрессора. Он желал, чтобы такой территории становилось больше и выражал сожаление, что россияне отошли от поселка под Киевом, где он живет в последние годы.
Мужчина звонил своим знакомым, которые оказались в оккупации и призывал их активно работать на захватчиков. В частности, неоднократно советовал одному из них, который остался на оккупированной части Запорожья, идти работать в оккупационную «милицию», чтобы не допустить возвращения этих территорий под контроль Украины», - сообщают в ГБР.
Судью обвиняют в отрицании вооруженной агрессии россии, признании правомерной оккупации части территории Украины и подстрекательстве к добровольному занятию должностей в незаконных правоохранительных органах.
Ему грозит срок до 15 лет.
Суд избрал ему меру пресечения – залог в размере 3 млн грн. Также наложен арест на имущество фигуранта – три земельных участка, дом под Киевом и автомобиль.
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