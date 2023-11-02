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Суддя піде під суд за виправдовування російської агресії та заклики до колаборантства - ДБР

Київ • УНН

 • 226681 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно судді одного з апеляційних господарських судів, який, виправдовуючи російську агресію, закликав до колабораційної діяльності, повідомили у пресслужбі ДБР, пише УНН.

Суддя піде під суд за виправдовування російської агресії та заклики до колаборантства - ДБР

Обвинувальний акт направлено до суду.

Деталі

Як встановили фахівці ДБР, фігурант родом з Криму, після тимчасової окупації півострова його перевели до одного з судів київського регіону. Зазначається, що суддя не змінив антиукраїнських поглядів, і надалі схвалював збройну агресію зі сторони російської федерації, а також визнавав правомірною тимчасову окупацію частини України.

Стверджується, що після 24 лютого 2022 року суддя продовжив висловлюватися на підтримку окупаційних дій агресора.

Цитата

«Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що після початку повномасштабної військової агресії у лютому 2022 року суддя неодноразово висловлювався на підтримку окупаційних дій агресора. Він бажав, щоб такої території ставало більше та висловлював жаль, що росіяни відійшли від селища під Києвом, де він мешкає в останні роки.

Чоловік телефонував своїм знайомим, які опинились в окупації та закликав їх активно працювати на загарбників. Зокрема, неодноразово радив одному з них, який залишився на окупованій частині Запоріжжя, йти працювати в окупаційну «міліцію», щоб не допустити повернення цих територій під контроль України», - повідомляють у ДБР.

Суддю обвинувачують у запереченні збройної агресії росії, визнанні правомірною окупації частини території України та підбурюванні до добровільного зайняття посад у незаконних правоохоронних органах.

Йому загрожує строк до 15 років.

Суд обрав йому запобіжний захід – заставу обсягом 3 млн грн. Також накладено арешт на майно фігуранта – три земельні ділянки, будинок під Києвом та автомобіль.

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