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Судья КСУ: Конституционный суд Российской Федерации легитимизировал в российском законодательстве аннексию Крыма

Судья КСУ: Конституционный суд Российской Федерации легитимизировал в российском законодательстве аннексию Крыма

Киев  •  УНН

 • 10801 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Конституционный суд Российской Федерации легитимизировал в российском законодательстве аннексию Крыма. Об этом в эфире “5 канала” заявил судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый, передает УНН.

“Когда Конституционный Суд России своим решением легитимизировал международное преступление, которое называется „агрессия“ — это тяжелое международное преступление по международному праву. Тем самым он практически превратился из юридического института в институт удовлетворения политических аппетитов президента Путина. Более того, я скажу, что сам председатель Конституционного суда России, господин Зоркин, был идеологом этого действа и обеспечил его”, — сказал Головатый.

Как сообщал УНН, законопроект “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” должен быть рассмотрен в первом чтении на этой пленарной неделе. На этом подчеркнул руководитель парламентской фракции НФ Максим Бурбаки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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