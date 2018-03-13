Судья КСУ: Конституционный суд Российской Федерации легитимизировал в российском законодательстве аннексию Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Конституционный суд Российской Федерации легитимизировал в российском законодательстве аннексию Крыма. Об этом в эфире “5 канала” заявил судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый, передает УНН.
“Когда Конституционный Суд России своим решением легитимизировал международное преступление, которое называется „агрессия“ — это тяжелое международное преступление по международному праву. Тем самым он практически превратился из юридического института в институт удовлетворения политических аппетитов президента Путина. Более того, я скажу, что сам председатель Конституционного суда России, господин Зоркин, был идеологом этого действа и обеспечил его”, — сказал Головатый.
Как сообщал УНН, законопроект “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” должен быть рассмотрен в первом чтении на этой пленарной неделе. На этом подчеркнул руководитель парламентской фракции НФ Максим Бурбаки.