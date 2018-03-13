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Суддя КСУ: Конституційний суд Російської Федерації легітимізував у російському законодавстві анексію Криму

Київ • УНН

 • 10801 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Конституційний суд Російської Федерації легітимізував у російському законодавстві анексію Криму. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив суддя Конституційного Суду України Сергій Головатий, інформує УНН.

“Коли Конституційний Суд Росії своїм рішенням легітимізував міжнародний злочин, який називається „агресія“ — це найтяжчий міжнародний злочин за міжнародним правом. Тим самим він практично перетворився з юридичного інституту на інститут задоволення політичних апетитів президента Путіна. Більше того, я скажу, що сам голова Конституційного суду Росії, пан Зоркін, був ідеологом цього дійства і забезпечив його”, — сказав Головатий.

Як повідомляв УНН, законопроект “Про забезпечення функціонування української мови як державної” має бути розглянутий у першому читанні цього пленарного тижня. На цьому наголосив керівник парламентської фракції НФ Максим Бурбак.

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