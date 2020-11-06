Судья-докладчик по земельной реформе обратился в полицию

"Я подал несколько заявлений о преступлениях. Там достаточно таки серьезный материальный ущерб. Прокомментирую подробнее, когда будут открыты уголовные производства", - отметил судья.

Он отметил, что причиной давления на него стали доклады по закону о земельной реформе. Также он предположил, что соседи, которых он обвиняет в ограблении были специально размещены неподалеку, чтобы "прикрыть Президента".

"На меня нападали по одной простой причине: я - судья-докладчик по закону о земельной реформе. Это проект решения, который вносит изменения в ряд законодательных актов, которые они называют "земельной реформой". Хотя на самом деле единственное в тех законах есть - это дать возможность продать земельные паи и скупить их. Все остальное - просто антураж, который делается вокруг этого вопроса. Они боятся коррекции", - подытожил Слиденко.

Также судья отметил, что поддерживает идею земельной реформы, но не в том варианте, в котором предлагает нынешняя власть.

Отметим, что председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что радикально настроенные митингующие угрожали судьям КСУ "улицей" и ставят ультиматумы, что если судьи Конституционного Суда не пойдут в отставку, то они "начнут пропадать". Среди прочего, председатель КСУ отметил, что к дому судьи Слиденко приезжали работники НАПК и выбивали ногами дверь.

Также добавим, что Слиденко заявил, что КСУ - единственный противовес "турборежиму" "Слуг народа", который "стравливает" людей.