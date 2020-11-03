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Тупицький заявив, що суддям КСУ погрожували "зникненнями" і мітингами

Тупицький заявив, що суддям КСУ погрожували "зникненнями" і мітингами

Київ • УНН

 • 17897 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що радикально налаштовані мітингувальники погрожували суддям КСУ “вулицею” та ставлять ультиматуми, що якщо судді Конституційного Суду не підуть у відставку, то вони "почнуть пропадати”. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Збирається мітинг біля 500 осіб. І це зафіксовано. Радикально налаштовані особи ставлять ультиматум, що якщо судді Конституційного Суду не підуть у відставку, то вони почнуть “пропадати”, - заявив Тупицький.

Також голова КСУ розповів про те, яка методика застосовується.

“Яка методика застосовується на сьогоднішній день? Перше, з'являється “три пункти”. Я не знаю, хто в цьому брав участь, але виходить це із партії “Слуга народу”. Я не думаю, що був з'їзд партії, я не думаю, що була думка всіх членів партії. Але який осередок був. Ви знайдете це у відкритій пресі. Але ніхто спочатку не звернув на це увагу. У “пункті другому” передбачається “вулиця”, яка понудить суддів піти у відставку. “Вулиця” застосовується в правовій державі як штучний механізм щодо вирішення проблеми навколо Конституційного Суду. Я ще раз заявляю: ніякої проблеми не було й немає”, - зазначив голова КСУ.

Також Тупицький розповів про ситуації, які виникали і з окремим суддями КСУ.

“На Волині до будинку судді Філюка Петра Тодосійовича приходять певна кількість радикально налаштованих людей і вимагають піти з КСУ. А до цього три працівники НАЗК увійшли в неустановлений спосіб, зламавши охорону КС, за підтримки політиків і адміністраторів, дискредитуючи КС, ходили по суду і без дозволу заходили в кабінет судді, а він, до речі, елемент недоторканності. Три рази прийшли - замало. Вони прийшли додому до судді Сліденка і вибивали ногами двері. Викликана поліція була. Факт зафіксовано", – заявив Тупицький.

Як повідомляв УНН, під Конституційним судом України у п'ятницю, 30 жовтня, відбулася акція проти суддів, які ухвалили скандальне рішення про неконституційність статті ККУ щодо покарання за брехню у деклараціях, що вплинуло на систему e-декларування в цілому.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Нагадаємо, що Президент Зеленський особисто закликав голову КСУ Тупицького піти у відставку.

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