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Тупицкий заявил, что судьям КСУ угрожали "исчезновениями" и митингами

Тупицкий заявил, что судьям КСУ угрожали "исчезновениями" и митингами

Киев  •  УНН

 • 17893 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что радикально настроенные митингующие угрожали судьям КСУ "улицей" и ставят ультиматумы, что если судьи Конституционного Суда не пойдут в отставку, то они "начнут пропадать". Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Собирается митинг около 500 человек. И это зафиксировано. Радикально настроенные лица ставят ультиматум, что если судьи Конституционного Суда не пойдут в отставку, то они начнут "пропадать", - заявил Тупицкий.

Также председатель КСУ рассказал о том, какая методика применяется.

"Какая методика применяется на сегодняшний день? Первое, появляется "три пункта". Я не знаю, кто в этом участвовал, но выходит это из партии "Слуга народа". Я не думаю, что был съезд партии, я не думаю, что было мнение всех членов партии. Но ячейка была. Вы найдете это в открытой печати. Но никто поначалу не обратил на это внимание. В "пункте втором" предполагается "улица", которая принудит судей уйти в отставку. "Улица" применяется в правовом государстве как искусственный механизм по решению проблемы вокруг Конституционного Суда. Я еще раз заявляю: никакой проблемы не было и нет", - отметил председатель КСУ.

Также Тупицкий рассказал о ситуациях, которые возникали и относительно отдельных судьев КСУ.

"На Волыни в дом судьи Филюка Петра Тодосиевича приходят определенное количество радикально настроенных людей и требуют уйти из КСУ. А до этого три работника НАПК вошли в неустановленных способ, сломав охрану КС, при поддержке политиков и администраторов, дискредитируя КС, ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет судьи, а он, кстати, элемент неприкосновенности. Три раза пришли - мало. Они пришли домой к судье Слиденко и выбивали ногами дверь. Вызванная полиция была. Факт зафиксирован", - заявил Тупицкий.

Как сообщал УНН, под Конституционным судом Украины в пятницу, 30 октября, состоялась акция против судей, которые приняли скандальное решение о неконституционности статьи УКУ о наказании за ложь в декларациях, что повлияло на систему э-декларирования в целом.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Напомним, что Президент Зеленский лично призвал председателя КСУ Тупицкого уйти в отставку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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