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Суддя-доповідач по земельній реформі звернувся до поліції

Суддя-доповідач по земельній реформі звернувся до поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко зробив декілька заяв до поліції через напади на його будинок та пограбування. Про це він ексклюзивно розповів кореспонденту УНН.

“Я подав декілька заяв про злочини. Там достатньо таки серйозна матеріальна шкода. Прокоментую детальніше, коли будуть відкриті кримінальні провадження”, - зазначив суддя.

Він наголосив, що причиною тиску на нього стали доповіді по закону про земельну реформу. Також, він припустив, що сусіди, яких він звинувачує в пограбуванні були спеціально поселені неподалік від нього, щоб “прикрити Президента”.

“На мене нападали з однієї простої причини: я — суддя-доповідач по закону про земельну реформу. Це проект рішення, який вносить зміни в низку законодавчих актів, які вони називають “земельною реформою”. Хоча насправді єдине в тих законах є — це дати можливість продати земельні паї й скупити їх. Все інше — просто антураж, який робиться навколо цього питання. Вони бояться корекції”, - підсумував Сліденко.

Також суддя наголосив, що підтримує ідею земельної реформи, але не в тому варіанті, якому пропонує нинішня влада.

Зазначимо, що Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що радикально налаштовані мітингувальники погрожували суддям КСУ “вулицею” та ставлять ультиматуми, що якщо судді Конституційного Суду не підуть у відставку, то вони "почнуть пропадати”. Серед іншого, голова КСУ зазначив, що до будинку судді Сліденка приїжджали працівники НАЗК і вибивали ногами двері.

Також додамо, що Сліденко заявив, що КСУ - єдина противага “турборежиму” "Слуг народу", який “стравлює” людей.

Українські Національні Новини

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