Судьи, скорее всего, до понедельника не объявят приговор по делу Януковича

"Можно предположить, что судьи не выйдут из совещательной комнаты до конца недели, учитывая количество томов в деле, которые надо исследовать", - сказали в пресс-службе суда.

Как сообщал УНН, суд удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу о госизмене экс-президента.

Свое решение суд мотивировал следующим образом. Медицинские справки, предоставленные суду, не содержат данных о том, что Виктор Янукович не может выступать в суде (в частности, в справках не сказано о том, что у него травмирована голова или травмированы органы речи). Поэтому суд не усматривает оснований для дальнейших перерывов в данном судебном заседании.

Выступление с последним словом экс-президента назначали уже трижды - на 12 октября, 23 октября и 19 ноября, но без уважительных причин Янукович не вышел на видеосвязь.

Судья отметил, что суд вполне осознает право Януковича молчать и не нести за это никакой ответственности. Это право гарантировано как статьей 15 Международного пакта о гражданских и политических правах, так и статьей 63 Конституции Украины.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминируют совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.