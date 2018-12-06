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Судді, швидше за все, до понеділка не оголосять вирок у справі Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва, скоріш за все, до кінця тижня не оголосить вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.

Судді, швидше за все, до понеділка не оголосять вирок у справі Януковича

“Можна припустити, що судді не вийдуть з нарадчої кімнати до кінця тижня, враховуючи кількість томів у справі, які треба дослідити”, — сказали у прес-службі суду.

Як повідомляв УНН, суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення у справі про держзраду екс-президента.

Своє рішення суд мотивував наступним чином. Медичні довідки, надані суду, не містять даних про те, що Віктор Янукович не може виступати в суді (зокрема, в довідках не зазначено про те, що у нього травмована голова або травмовані органи мовлення). Тому суд не вбачає підстав для подальших перерв у даному судовому засіданні.

Виступ з останнім словом екс-президента призначався вже тричі — на 12 жовтня, 23 жовтня та 19 листопада, але без поважних причин Янукович не вийшов на відеозв’язок.

Суддя наголосив, що суд цілком усвідомлює право Януковича мовчати і не нести за це ніякої відповідальності. Це право гарантовано як статтею 15 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, так і статтею 63 Конституції України.

Колишньому президенту України Віктору Янукович інкримінують вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК України.

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