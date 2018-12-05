Суд вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку у справі Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.
"За встановлених обставин, беручи до уваги, що право Віктора Федоровича Януковича на захист було реалізовано повною мірою, з огляду на викладене судом, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення судом першої інстанції у даній справі", - наголосив суддя Владислав Дев’ятко.
Він зазначив, що остаточне рішення буде оголошене судом публічно, а про дату такого рішення повідомить прес-служба суду.
Нагадаємо, вчора адвокат екс-президента зазначав, що його клієнт не зможе виступити з останнім словом.
Раніше він повідомив, що не виключений переїзд Януковича до Ізраїлю для проведення операції.
Раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що Віктора Януковича госпіталізували в Московську клініку імені Скліфосовського з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри в теніс.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.