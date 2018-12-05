Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора по делу Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева вышел в совещательную комнату для вынесения приговора в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
"При установленных обстоятельствах, принимая во внимание, что право Виктора Федоровича Януковича на защиту было реализовано в полной мере, учитывая изложенное судом, суд удаляется в совещательную комнату для принятия окончательного решения судом первой инстанции по данному делу", - подчеркнул судья Владислав Девятко.
Он отметил, что окончательное решение будет объявлено судом публично, а о дате такого решения сообщит пресс-служба суда.
Напомним, вчера адвокат экс-президента отмечал, что его клиент не сможет выступить с последним словом.
Ранее он сообщил, что не исключен переезд Януковича в Израиль для проведения операции.
Ранее российские СМИ сообщали о том, что Виктора Януковича госпитализировали в Московскую клинику имени Склифосовского с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.