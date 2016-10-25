Судьи планируют вынести приговор А.Чийгозу 26 февраля - адвокат

"Не исключаю, что ускорение процесса по делу А.Чийгоза связано с желанием власти вынести приговор до даты событий - 26 февраля", - говорится в сообщении.

Также Н.Полозов отметил, что суд по делу А.Чийгоза установил график заседаний на ноябрь. Процесс будет проходить быстрее - четыре дня в неделю вместо трех.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г.