Судьи планируют вынести приговор А.Чийгозу 26 февраля - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Суд ускоряет судебный процесс по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, чтобы вынести приговор 26 февраля - в "годовщину" задержания подозреваемого. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Не исключаю, что ускорение процесса по делу А.Чийгоза связано с желанием власти вынести приговор до даты событий - 26 февраля", - говорится в сообщении.
Также Н.Полозов отметил, что суд по делу А.Чийгоза установил график заседаний на ноябрь. Процесс будет проходить быстрее - четыре дня в неделю вместо трех.
Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г.