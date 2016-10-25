Судді планують винести вирок А.Чийгозу 26 лютого - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Суд прискорює судовий процес у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, щоб винести вирок 26 лютого — в “річницю” затримання підозрюваного. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Не виключаю, що прискорення процесу у справі Чигойза пов’язано з бажанням влади винести вирок до дати подій — 26 лютого”, — йдеться в повідомленні.
Також М.Полозов зазначив, що суд у справі А.Чийгоза встановив графік засідань на листопад. Процес буде проходити швидше — чотири дні на тиждень замість трьох.
Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.