Суд обязал ГПУ рассмотреть ходатайство об объединении всех дел Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Печерский районный суд Киева обязал должностных лиц Генеральной прокуратуры рассмотреть ходатайство защитника бизнесмена Сергея Курченко об объединении всех уголовных производств, в которых Курченко сообщено о подозрении, в одно производство. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Обязать должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, которые осуществляют досудебное расследование ... рассмотреть ... ходатайство стороны защиты об объединении уголовных производств №42016000000003393, №120141510020000076 и других уголовных производств, в которых ЛИЦО_2 (С.Курченко - ред.) составлено сообщение о подозрении... " - говорится в постановлении суда.
При этом, по решению суда, ГПУ должна сообщить о своем решении защитнику, а в случае отказа вынести мотивированное постановление о полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства.
Как сообщал УНН, в марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену С.Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начала 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
По данным следствия, С.Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".
Ущерб государству от этих схем оцениваются в более 2 млрд грн.
30 мая 2017 года прокуратура Одесской области согласовала и направила бизнесмену Сергею Курченко сообщение о подозрении в создании преступной организации и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.