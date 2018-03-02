Суд зобов’язав ГПУ розглянути клопотання про об’єднання всіх справ Курченка

КИЇВ. 2 березня. УНН. Печерський районний суд Києва зобов’язав службових осіб Генеральної прокуратури розглянути клопотання захисника бізнесмена Сергія Курченка про об’єднання всіх кримінальних проваджень, в яких Курченку повідомлено про підозру, в одне провадження. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.