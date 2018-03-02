Суд зобов’язав ГПУ розглянути клопотання про об’єднання всіх справ Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Печерський районний суд Києва зобов’язав службових осіб Генеральної прокуратури розглянути клопотання захисника бізнесмена Сергія Курченка про об’єднання всіх кримінальних проваджень, в яких Курченку повідомлено про підозру, в одне провадження. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
"Зобов'язати службових осіб Генеральної прокуратури України, що здійснюють досудове розслідування … розглянути … клопотання сторони захисту про об'єднання кримінальних провадженнях № 42016000000003393, № 120141510020000076 та інших кримінальних проваджень, у яких ОСОБА_2 (С.Курченку – ред.) складено повідомлення про підозру…" - йдеться в ухвалі суду.
При цьому, за рішенням суду, ГПУ має повідомити про своє рішення захиснику, а у разі відмови винести вмотивовану постанову про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання.
Як повідомляв УНН, у березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену С.Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року - початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.
За даними слідства, С.Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.
Збитки державі від цих схем оцінюються в понад 2 млрд грн.
30 травня 2017 року прокуратура Одеської області погодила і направила бізнесмену Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації й ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.