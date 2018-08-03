Суд снял арест с недвижимости матери Арбузова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отменил арест недвижимости имущества матери бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова Валентины в рамках уголовного производства по подозрению Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала "БТБ". Об этом сообщил УНН его адвокат Евгений Пелихос.
"Сегодня сняли арест с имущества мамы клиента (Арбузова - ред.)", - сказал он.
Другой адвокат по делу Арбузова Максим Могильницкий на своей странице в Facebook обнародовал решение суда, согласно которой отменено арест квартиры площадью 114,6 кв.м, жилой дом с хозяйственными пристройками - 165,2 кв.м и паркоместо - 13 кв.м.
Защитник отметил, что в суде "было доказано, что Валентина Арбузова приобрела имущество за личные средства, которые были честно заработанные в течение всей ее жизни".
Как сообщал УНН, суд отменил арест имущества отца Арбузова.
Напомним, 20 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными чиновниками Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение". Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления).
ГПУ сообщила о подозрении Арбузову "в совершении незаконного финансирования в течение 2012 - 2013 гг создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".