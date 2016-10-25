Суд завтра продолжит заседание по делу лидера "ПС" в Закарпатской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Следующее заседание суда по делу лидера "Правого сектора" в Закарпатской области Александра Сачко состоится завтра, передает корреспондент УНН.
После двухчасового перерыва Печерский районный суд продолжил судебное заседание по делу А.Сачко.
Прокурор попросил 24-часовой перерыв в заседании на проведение следственных действий. Завтра лидеру "ПС" планируют подать измененное подозрение. Сторона защиты поддержала его просьбу. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил 24-часовой перерыв в судебном заседании.
Таким образом, следующее заседание суда состоится завтра, 26 октября, в 14:00.