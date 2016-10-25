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15 марта, 19:03 • 116580 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170976 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140774 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133034 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114314 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106355 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102090 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137086 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132729 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд завтра продолжит заседание по делу лидера "ПС" в Закарпатской области

Суд завтра продолжит заседание по делу лидера "ПС" в Закарпатской области

Киев • УНН

 • 5764 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Следующее заседание суда по делу лидера "Правого сектора" в Закарпатской области Александра Сачко состоится завтра, передает корреспондент УНН.

После двухчасового перерыва Печерский районный суд продолжил судебное заседание по делу А.Сачко.

Прокурор попросил 24-часовой перерыв в заседании на проведение следственных действий. Завтра лидеру "ПС" планируют подать измененное подозрение. Сторона защиты поддержала его просьбу. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил 24-часовой перерыв в судебном заседании.

Таким образом, следующее заседание суда состоится завтра, 26 октября, в 14:00.

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