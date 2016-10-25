Суд завтра продовжить засідання у справі лідера “ПС” на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Наступне засідання суду у справі лідера “Правого сектору” на Закарпатті Олександра Сачка відбудеться завтра, передає кореспондент УНН.
Після двогодинної перерви Печерський районний суд продовжив судове засідання у справі О.Сачка.
Прокурор попросив 24-годинну перерву у засіданні на проведення слідчих дій. Завтра лідеру “ПС” планують подати змінену підозру. Сторона захисту підтримала його прохання. Суд задовольнив клопотання прокурора і постановив 24-годинну перерву у судовому засіданні.
Таким чином, наступне засідання суду відбудеться завтра, 26 жовтня, о 14:00.