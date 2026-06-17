Суд заочно отправил под арест экс-нардепа Иванющенко

Апелляционная палата ВАКС заочно арестовала бывшего народного депутата по делу о завладении 18 га земли на более чем 160 млн грн, сообщили в САП в среду, пишет УНН.

Детали

16 июня 2026 года коллегия судей АП ВАКС приняла решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины от "Партии регионов", который подозревается в организации легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 9 земельных участков общей стоимостью более 160 млн грн.

"Избрать Иванющенко Юрию Владимировичу (…) меру пресечения в виде содержания под стражей", - объявил во время заседания АП ВАКС председательствующий судья.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционные жалобы защитников без удовлетворения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора. Постановление следственного судьи ВАКС отменено.

После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой или более мягкой меры пресечения.

Это решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

В сентябре 2025 года экс-нардеп от "Партии регионов" Юрий Иванющенко, подозреваемый в легализации 18 га государственной земли на более чем 160 млн грн, был объявлен в розыск.

Детали дела

Следствие, по данным САП, установило, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей относительно контроля над расположенным в пригороде Киева рынком сельскохозяйственной продукции у предпринимательницы возник умысел вывести активы рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

Как указали в САП, "после проведения ряда действий, направленных на передачу земли в аренду подконтрольному обществу, эти участки на основании притворных сделок были проданы трем обществам, связанным с застройщицей".

В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали мировое соглашение о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ – владельцев земельных участков, сообщили в САП.

В САП отметили, что 27 апреля 2026 года следственный судья ВАКС поддержал позицию стороны обвинения и принял решение об осуществлении специального досудебного расследования.