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Суд заочно арестовал Януковича

Киев • УНН

 • 32800 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

Суд заочно арестовал Януковича

Так, судья постановил применить в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, судья Печерского районного суда Киева Галина Матийчук отказала в отводе судьи Алексея Соколова от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Добавим, что ранее суд заочно арестовал Януковича по делу о узурпации власти.

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