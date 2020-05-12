Суд заочно арестовал Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
Так, судья постановил применить в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Напомним, судья Печерского районного суда Киева Галина Матийчук отказала в отводе судьи Алексея Соколова от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Добавим, что ранее суд заочно арестовал Януковича по делу о узурпации власти.