Суд оставил под стражей подозреваемую в жестоком убийстве дочери в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Киевский районный суд Харькова продолжил содержание под стражей 38-летней женщине, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери, еще на два месяца. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.
На вопрос, продолжил ли суд содержание под стражей 38-летней женщины, которая подозревается в убийстве 13-летней дочери, еще на два месяца, Чубенко ответил: "Да".
Также по его словам, судебно-психиатрическая экспертиза состояния арестованной еще не завершена.
Напомним, в Харькове посреди улицы обнаружили обнаженную женщину, которая несла в пакете отрубленную голову. Как стало известно УНН, голова принадлежала дочери задержанной.
По факту убийства ребенка полицейские Харьковской области открыли уголовное производство. За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки.
Женщину взяли под стражу.
Добавим, что ранее в Чубенко сообщал УНН, что женщине, которую подозревают в убийстве своей 13-летней дочери, будут назначать психиатрическую экспертизу, сейчас проводятся первоочередные следственные действия.