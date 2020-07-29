Суд залишив під вартою підозрювану у жорстокому вбивстві доньки у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Київський районний суд Харкова продовжив тримання під вартою 38-річній жінці, яку підозрюють у вбивстві 13-річної доньки, ще на два місяці. Про це УНН повідомив прессекретар прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.
На питання, чи продовжив суд тримання під вартою 38-річної жінки, яку підозрюють у вбивстві 13-річної доньки, ще на два місяці, Чубенко відповів: "Так".
Також за його словами, судово-психіатрична експертиза стану заарештованої ще не завершена.
Нагадаємо, у Харкові посеред вулиці виявили оголену жінку, яка несла у пакеті відрубану голову. Як стало відомо УНН, голова належала доньці затриманої.
За фактом вбивства дитини поліцейські Харківщині відкрили кримінальне провадження. За вчинення страшного злочину затримана мати 13-річної дівчинки.
Жінку взяли під варту.
Додамо, що раніше у Чубенко повідомляв УНН, що жінці, яку підозрюють у вбивстві своєї 13-річної доньки, будуть призначати психіатричну експертизу, наразі проводяться першочергові слідчі дії.