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Суд оставил под стражей подозреваемого в создании "Разведывательного управления ДНР"

Суд оставил под стражей подозреваемого в создании "Разведывательного управления ДНР"

Киев  •  УНН

 • 14210 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в создании и руководстве так называемого "Разведывательного управления ДНР". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 30 июля Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 9 июля 2020 года, которой удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применена к подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 5 сентября 2020 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 9 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве задержан гражданин Украины по факту руководства и участия в террористической организации и создании так называемого "Разведывательного управления ДНР".

Как сообщалось, в Службе безопасности Украины сообщили подробности о задержании в Киеве участника создания "Разведывательного управления ДНР", а также обнародовали фрагменты записей телефонных разговоров задержанного, раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР" .

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