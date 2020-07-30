Суд залишив під вартою підозрюваного у створенні "Розвідувального управління ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у створенні та керівництві так званого "Розвідувального управління ДНР". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, 30 липня Київський апеляційний суд розглянув апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 9 липня 2020, якою задоволено клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05 вересня 2020 включно.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 липня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві затримано громадянина України за фактом керівництва та участі у терористичній організації та створення так званого “Розвідувального управління ДНР”.
Як повідомлялося, у Службі безпеки України повідомили подробиці щодо затримання у Києві учасника створення “Розвідувального управління ДНР”, а також оприлюднили фрагменти записів телефонних розмов затриманого, які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над “керівниками” терористичної організації “ДНР”.