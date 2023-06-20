Суд оставил под арестом президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Детали

Как сообщается, 19 июня коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Б. на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая, которым было продлено в отношении подозреваемого Б. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля включительно, без определения размера залога.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая 2023 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты в интересах подозреваемого Б. – без удовлетворения", - сообщили в суде.

Напомним

Богуслаев был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешне-экономической деятельности предприятия.

Гражданин Б. подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.