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Суд залишив під арештом президента "Мотор Січі" Богуслаєва

Київ • УНН

 • 943936 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою президента АТ «Мотор Січ», який підозрюється у пособництві державі-агресору, повідомили у вівторок у пресслужбі суду, пише УНН.

Суд залишив під арештом президента "Мотор Січі" Богуслаєва

Деталі

Як повідомляється, 19 червня колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Б. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня, який було продовжено щодо підозрюваного Б. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 17 липня включно, без визначення розміру застави.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах підозрюваного Б. – без задоволення", - повідомили в суді.

Нагадаємо

Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Громадянин Б. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 111-2, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

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